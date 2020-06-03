Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM Тезис о том, что народу Востока для духовной модернизации нужен переход на латиницу, — из категории «нарочно не придумаешь», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июня, комментируя высказывания президента Казахстана.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что «модернизация казахского алфавита» (переход на латиницу) «продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка» и что переход этот будет происходить «постепенно, без искусственного ускорения».

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«Пользу от того, что переход казахского языка на латинский алфавит будет происходить постепенно, я вижу только в одном: за это время появятся умные люди, которые откажутся от этой вредной для казахского народа идеи. История состоялась так, как она состоялась: вершин своего культурного, экономического, политического развития казахский народ достиг, используя язык с кириллицей. Эти культурные корни очень глубоки, ветви от них устремлены далеко в будущее. Решение надпилить их с целью «расширить коммуникационные возможности казахского языка» — это из истории о ветке, на которой сидишь.

Тезис о том, что народу Востока для духовной модернизации нужен переход на латиницу, вообще из категории «нарочно не придумаешь».

Что же касается русского языка как такового, то ему в Казахстане ничего угрожать не может, все угрозы ему формируются внутри самой России. Так же, как и угрозы казахскому языку и казахской культуре вырастают, как мы видим, внутри самого Казахстана.