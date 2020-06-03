Москва, , 14:41 — REGNUM Беспорядки, которые в настоящее время сотрясают Америку, организованы по той же технологии, по которой устроены прежние оранжевые революции, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«То, что мы видим, — это генеральная репетиция оранжевой революции. Поскольку в Америке нет американского посольства, то генеральная репетиция не очень организована. Мы видели технологию, которая применялась по кальке на всём постсоветском пространстве. Это одна единая технология. Это [устраивают] сторонники госпожи Клинтон. Нарыв нарастал очень долго. Но прорыв нарыва имеет организованные формы. Чётко организованные», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, национальная гвардия в округе штата Вашингтон объявила о начале расследования по факту использования вертолётов для разгона массовых протестов против полицейского произвола после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.