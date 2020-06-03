Москва, 3 июня 2020, 14:41 — REGNUM Беспорядки, которые в настоящее время сотрясают Америку, организованы по той же технологии, по которой устроены прежние оранжевые революции, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, национальная гвардия в округе штата Вашингтон объявила о начале расследования по факту использования вертолётов для разгона массовых протестов против полицейского произвола после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.