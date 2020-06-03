Валерий Шахов, 3 июня 2020, 14:40 — REGNUM Интересная новость: М. Мишустин поручил Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы.
Множество СМИ подают ее, как, например РИ Новости — «Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве». Вот уж воистину прав был Чехов, говоря «у несвободных людей всегда путаница понятий». В поручении не поставлена задача проанализировать указы. Речь идет о практике применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы). Правовая норма и практика ее применения это абсолютно разные вещи. При анализе практики применения нормы сама она считается незыблемой, как «абсолют, отлитый в граните». Никакой правовой оценке вообще, а тем более составом таких аналитиков, которым дано поручение М. Мишустиным, норма подлежать не может, и это первое.
Второе, все говорят: Москва, Москва. Но ведь в поручении говорится не только о московских правовых актах, они там «в том числе». Ведь были акты и федеральные, Указы Президента РФ, например, Постановления Правительства РФ. По Положению о Минюсте в его полномочия входит обобщение практики наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями и делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, подготавливает на этой основе предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации. Насколько углубится Минюст в этом направлении и какие предложения по совершенствованию законодательства из этого последуют, покажет время. Но скорее всего никаких.
В части обобщения практики применения законодательства РФ у Минюста действительно есть полномочия, которое в Положении о нем сформулировано так: «обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию своей деятельности». Тут ключевые слова «в установленной сфере деятельности»,
Теперь главные слова поручения Председателя Правительства про обратить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Вот какая цена этим правильным словам в контексте всего поручения? Да никакая. Можно пирожнику сказать «стачай мне сапоги» или сапожнику «испеки мне пирог». А толку? Слова имеют силу, если они сказаны надлежащему слушателю. Ну, помните ту притчу о сеятеле? Все Указы Мэра Москвы целиком затрагивали права и интересы граждан. О выделении какой наибольшей степени идет речь? А чтоб слова Председателя Правительства про «особое внимание» возымели силу или хотя бы надежду у многих граждан нужно, чтобы заголовки новостей, во-первых, были бы не передернутыми, а во-вторых гласили бы: Председателя Правительства обратился к Генеральному прокурору РФ с запросом дать правовую оценку… и далее по тексту про практику применения и особое внимание к правам и интересам граждан. Пока этого нет, нельзя говорить про надлежащие анализы указов и какие-то правовые последствия. Путаница в голове только будет. А как говорил Х. Мураками, спать с женщиной, когда у тебя путаница в голове, — проблема весьма не простая.