3 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Множество СМИ сегодня подают НОВОСТЬ: «Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве». Вот уж воистину прав был Чехов, говоря «у несвободных людей всегда путаница понятий». В поручении не поставлена задача проанализировать указы. Речь идет о практике применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы)

Валерий Шахов, , 14:40 — REGNUM Интересная новость: М. Мишустин поручил Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы.

Глобус вируса Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Множество СМИ подают ее, как, например РИ Новости — «Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве». Вот уж воистину прав был Чехов, говоря «у несвободных людей всегда путаница понятий». В поручении не поставлена задача проанализировать указы. Речь идет о практике применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы). Правовая норма и практика ее применения это абсолютно разные вещи. При анализе практики применения нормы сама она считается незыблемой, как «абсолют, отлитый в граните». Никакой правовой оценке вообще, а тем более составом таких аналитиков, которым дано поручение М. Мишустиным, норма подлежать не может, и это первое.

Второе, все говорят: Москва, Москва. Но ведь в поручении говорится не только о московских правовых актах, они там «в том числе». Ведь были акты и федеральные, Указы Президента РФ, например, Постановления Правительства РФ. По Положению о Минюсте в его полномочия входит обобщение практики наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями и делегирования органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, подготавливает на этой основе предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации. Насколько углубится Минюст в этом направлении и какие предложения по совершенствованию законодательства из этого последуют, покажет время. Но скорее всего никаких.

В части обобщения практики применения законодательства РФ у Минюста действительно есть полномочия, которое в Положении о нем сформулировано так: «обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию своей деятельности». Тут ключевые слова «в установленной сфере деятельности», т. е. в сфере деятельности самого Минюста. Сфера его деятельности очерчена в Положении о Минюсте с разделе 1. У него много контрольных функций, но нет ни одной, которая бы хоть как-то коррелировалась с короновирусом и принимаемыми в связи с ним, нормативными актами. Контроль и надзор за соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, органами субъектов Российской Федерациив компетенцию Минюста не входят. Нет смысла говорить о том, что подобных реальных законных полномочий нет и у соаналитиков Минюста — Минздрава и Роспотребнадзора. Тем более нет смысла говорить о некоем абстрактном экспертном юридическом сообществе и самом Правительстве Москвы, как критическом аналитике своей же деятельности.

Теперь главные слова поручения Председателя Правительства про обратить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Вот какая цена этим правильным словам в контексте всего поручения? Да никакая. Можно пирожнику сказать «стачай мне сапоги» или сапожнику «испеки мне пирог». А толку? Слова имеют силу, если они сказаны надлежащему слушателю. Ну, помните ту притчу о сеятеле? Все Указы Мэра Москвы целиком затрагивали права и интересы граждан. О выделении какой наибольшей степени идет речь? А чтоб слова Председателя Правительства про «особое внимание» возымели силу или хотя бы надежду у многих граждан нужно, чтобы заголовки новостей, во-первых, были бы не передернутыми, а во-вторых гласили бы: Председателя Правительства обратился к Генеральному прокурору РФ с запросом дать правовую оценку… и далее по тексту про практику применения и особое внимание к правам и интересам граждан. Пока этого нет, нельзя говорить про надлежащие анализы указов и какие-то правовые последствия. Путаница в голове только будет. А как говорил Х. Мураками, спать с женщиной, когда у тебя путаница в голове, — проблема весьма не простая.