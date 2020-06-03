Тбилиси, , 14:44 — REGNUM В Грузию из Абхазии нелегально поставляют большое количество продукции, и эту ситуацию нужно менять. Такое заявление 2 июня сделал президент Абхазии Аслан Бжания во время выступления на «Абхаз-ТВ».

Глава республики привел в качестве примера орехи. Их, по статистическим данным, в год в Абхазии добывают около 11−12 тысяч тонн. Их них только 10% вывозят в Россию. По мнению Бжании, остальное контрабандой попадает в Грузию.

«На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию <…> Все эти деньги оседают в карманах людей, которые занимаются, по большому счету, контрабандой. Почему мы этих людей должны делать контрабандистами, подводить под уголовную статью?», — сказал абхазский президент.

Напомним, будучи кандидатом на пост президента Абхазии, Бжания заявлял, что необходимо установить экономические отношения с Грузией.