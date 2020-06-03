Сеул, , 14:38 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны соблюдать карантинные меры, поскольку число заражённых коронавирусом в стране продолжает увеличиваться. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Он отметил, что групповые заражения происходят, в основном, в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Ссылаясь на случай с массовым заражением в одном из религиозных учреждений Мун Чжэ Ин подчеркнул, что тесные контакты требуют бдительности и самоконтроля, поскольку риск массового распространения вируса очень высок.

Президент также сообщил, что несмотря на отлаженные действия правительства, невозможно проследить за скрытыми и небольшими собраниями людей.

«Соблюдение карантинных мер — это и есть вакцина против коронавируса», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 46 случаев заражения коронавируса. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 590.