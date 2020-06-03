Москва, , 14:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин отправил в отставку заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова.

Чиновник также был исключён из «Единой России» в связи со скандалом, устроенным им в аэропорту Ижевска.

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