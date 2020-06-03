Киев, , 14:37 — REGNUM Правительство Украины не имеет плана действий, заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук 3 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Никакой программы правительства нет, я не знаю, о чём они говорят. Сначала они подали реферат, сейчас они подали развлекательное повествование в картинках. Ни цифр, ни направлений, ни реальной стратегии…» — рассказал он.

Медведчук отметил, что, исходя из полученной информации, невозможно говорить о поддержке или не поддержке планов правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что отставки правительства Украины не будет, поскольку это может спровоцировать политический кризис в стране. Тем не менее, отдельные кадровые перестановки в правительстве возможны.

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