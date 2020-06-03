Москва, , 14:12 — REGNUM Анализ федеральных и региональных норм, принятых в период борьбы с коронавирусом, позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он отметил, что подаются исковые заявления по поводу защиты прав и свобод граждан, в частности свободы передвижения.

«У нас идёт много дискуссий по этому поводу. Я думаю, что предложенный подход очень важен с точки зрения защиты прав граждан, это соблюдение Конституции», — сказал Крашенинников.

По его мнению, в данной ситуации гораздо лучше посмотреть превентивно, до судебного разбирательства — какие несоответствия есть, и по итогам анализа скорректировать правовые нормы.

«Исправление через судебную практику потребует больше времени. К тому же предложенный главой правительства подход носит конструктивный характер и, в случае обнаружения несоответствий, поможет избежать ситуаций, когда за время судебных разбирательств ещё чьи-то права могут быть нарушены», — заявил глава комитета Госдумы.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан. Анализироваться будут акты всех регионов, включая Москву.