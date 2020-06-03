Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Так, например, КПРФ и «Справедливая Россия» требовали вернуть финансирование городом программы капремонта многоквартирных домов, которое почти обнулили в Смольном в погоне за экономией расходной части бюджета.

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Депутаты также требовали отказаться от трат на Восточный скоростной диаметр (ВСД). Беспартийный депутат Михаил Амосов в очередной раз подчеркнул, что ему кажется абсурдом начинать столь крупную стройку в кризисный год, когда дефицит бюджета города из-за коронавируса увеличили с 52 млрд до 111 млрд рублей.

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Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» также предлагали добавить деньги на ликвидацию мусорных полигонов, а «яблочник» Борис Вишневский — на строительство метро: развитие петербургской подземки и, в частности, Красносельско-Калининской линии, которую местные жители ждут не первый десяток лет, опять застопорилось.

Тем не менее большинство «Единой России» отклонило эти поправки. Вице-губернатор Эдуард Батанов называл их либо несбалансированными, либо указывал, что ему непонятен источник финансирования этих трат, либо денег просто нет там, где депутаты хотят их взять. Батанов подчеркнул, что хотя город и увеличил до 31 млрд рублей свой резервный фонд, треть из этой суммы уже потрачена.

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Добавим, учитывая принятые поправки губернатора Александра Беглова и единороссов, доходы Петербурга в 2020 году должны составить 573,8 млрд, расходы — 685 млрд рублей. Дефицит — 111 млрд рублей.

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