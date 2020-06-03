Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Для обеспечения развития страны необходима смена нынешней политэлиты, и такая возможность сегодня имеется, заявил на брифинге в парламенте Грузии депутат от фракции «Альянс патриотов и социал-демократы» Гия Жоржолиани.

«Сегодня есть возможность, чтобы парламентские выборы 2020 года стали для страны началом качественно нового политического этапа. Для развития страны необходимо, чтобы коренным образом изменилась как нынешняя политическая элита, так и порядок политической жизни и поведения, стиль ведения политики», — пояснил депутат.

По его словам, сегодня политическую повестку дня составляют не партии, представляющие отдельные группы интересов, а две основные группировки, имеющие финансовый капитал. Это «Грузинская мечта» и «Национальное движение» вместе с объединившимися вокруг него политическими партиями.

Эти партии, по мнению депутата, создают своего рода двухпартийную диктатуру и делают все для того, чтобы политическое пространство оставалось ареной только их препирательств.

«Политическое пространство нужно открыть и включить в него новые партии с новыми взглядами, чтобы политика стала интересной для народа. Именно этой цели служат наши законодательные инициативы, которые нацелены на создание для всех участвующих в выборах субъектов одинаковых возможностей представления своего мнения в СМИ, перед избирателями. Таким образом, и у избирателей появится возможность сделать выбор по своему усмотрению, а на на основании препирательств двух партий, определяя, какая из них хуже», — пояснил Жоржолиани.

Одно из положений разработанного альянсом законопроекта предусматривает отмену платной политической рекламы для всех избирательных субъектов и предоставление всем партиям в предвыборный период одинакового эфирного времени. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать проведению выборов в конкурентной обстановке и равноправных условиях.