Сухум, , 14:04 — REGNUM Подробности инцидента, когда по дому первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы были совершены выстрелы, сообщили в абхазском МВД. Сообщение было размещено 2 июня на сайте ведомства.

Происшествие произошло в селе Нижняя Эшера, расположенном на берегу Черного моря, в 13 километрах от Сухума.

«29 мая 2020 г. в с. Нижняя Эшера примерно в 20.00 часов к дому по ул. Бр. Папба прибыла группа лиц, один из которых произвел беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в направление дома первого президента Абхазии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на месте преступления собраны гильзы, оставшиеся после стрельбы. Ведется поиск причастных к инциденту.

Напомним, о происшествии у дома первого президента Абхазии 1 июня объявил министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар, обратившись к населению. Он призвал жителей к порядку и заявил, что по тревоге подняты силовые подразделения. В тот же день ветеранская организация «Аруаа» опубликовала требование к руководству республики наказать всех виновников того инцидента, включая сторонников действующей власти.

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