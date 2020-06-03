Белград, , 13:59 — REGNUM Возможное назначение депутата Государственной думы РФ Евгения Примакова на должность главы «Россотрудничества» является «ясным сигналом президенту Сербии Александру Вучичу» о том, что Москва «не одобряет самостоятельную внешнюю политику» Белграда. Об этом говориться в статье, опубликованной 2 июня в сербском издании «Блиц».

Издание ссылается на заявление действующей главы «Россотрудничества» Елены Митрофановой РИА Новости о том, что ее должность займет Евгений Примаков.

По мнению автора публикации, назначение Примакова на должность главы организации, которая финансирует все российские культурные центры и разные подконтрольные российскому правительству НКО, означает, что он будет контролировать и источники денег, которые Россия направляет в Сербию. А эти средства, пишет издание, до сих пор «напрямую использовались для финансирования демонстраций в разных странах мира, в которых интересы России были под угрозой».

Автор статьи напоминает, что Примаков является «неоднозначным журналистом» и депутатом российского парламента, который в марте прошлого года «в разгар антиправительственных демонстраций в Белграде» якобы предлагал президенту Сербии Александру Вучичу создать переходное правительство с участием лидеров оппозиционного «Союза за Сербию» Драганом Джиласом и Бошко Обрадовичем, о чем как раз писало издание «Блиц».

"Произойдет ли назначение или нет, мы узнаем в скором будущем. Но каким бы ни было решение российского президента, это будет его прямым сигналом Вучичу, одобряет ли он его независимую политику», — говорится в тексте.

Автор статьи также ссылается на заявление неназванного источника в правительстве Сербии, который «ознакомлен с публикациями в российских СМИ».

«Независимая Сербия никому не подходит, — цитирует издание слова источника. — Когда вы назначаете человека наподобие Примакова на такую должность, и знаете при этом, что это испортит отношения с вашими союзниками, тогда ваши намерения ясны».

Напомним, что в декабре 2019 года накануне визита президента Вучича в Сочи и его встречи с Владимиром Путиным издание «Блиц» опубликовало статью, в которой утверждалось, что Евгений Примаков 26 марта этого года приехал в Сербию, чтобы записать интервью с президентом Вучичем.

После записи «разговор вошел в незапланированное русло. Примаков предложил вашему президенту сформировать техническое правительство с Джиласом и Обрадовичем», — процитировало издание слова источника в дипломатических кругах в Москве.

«Блиц» ранее опубликовал и провокационное видео, на котором российский гражданин Георгий Клебан якобы передает пакет с деньгами отставному сербскому офицеру. Этот «шпионский скандал» и его возможные последствия для российско-сербских отношений в одном из выпусков передачи «Международная панорама» обсуждал Евгений Примаков, вместе с историком-балканистом Никитой Бондаревым.