Краснодар, , 13:55 — REGNUM Председатель Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев считает, что движение «Голос» с трудом переносит утрату монополии общественного наблюдения на выборах.

«Поскольку истина от повторения не тускнеет, повторюсь: утрата монополии общественного наблюдения на выборах болезненно переносится «Голосом», — рассказал Андрей Зайцев журналистам, — Когда они выносили вердикт, вещая от лица всей общественности и гражданского общества, их все устраивало. В последние годы самые различные гражданские институты осуществляют не только непосредственное наблюдение на избирательных участках, но и мониторинг всего избирательного пространства до, во время и после голосования. Теперь вместо одного доминирующего и безальтернативного мнения создается здоровая конкуренция в объективной оценке происходящего. Какие-то спорные ситуации на местах, возникающие зачастую из-за недостаточной информированности участников избирательного процесса, оперативно решаются при помощи общественников. Результаты решения транслируются в СМИ или соцсетях, получают адекватное освещение по «горячим следам», поэтому возможностей для вброса фейковой информации все меньше и меньше. В этом, как мне кажется, и кроются причины болезненной реакции «Голоса» на происходящие процессы».

«Возможностей для наблюдения становится все больше, выборы и процесс голосования становятся более прозрачными. А это значит, что уменьшается пространство для инсинуаций, спекуляций, домыслов. Лучший способ обороны — нападение, соответственно, своих партнеров по общественному наблюдению надо обвинить в необъективности, в отсутствии у них должных квалификаций», — подчеркнул политолог.

«Относительно петиции «Голоса» в международные организации с критикой нашей конституционной реформы: жаловаться в ПАСЕ, Совет Европы и другие инстанции — это право, которое никто ни у кого не оспаривал. Однако любое государство, любое общество имеет право вырабатывать свои критерии, отстаивать свое право на суверенитет, на совершенствование основного закона, без вмешательства извне. Международный опыт мы ценим, изучаем, принимаем к сведению, самое разумное из него используем на практике. Демократия — это не власть демократов, а власть народа и народных представителей. А у нас зачастую некоторые путают людей, выдавая себя за представителей интересов всего общества. Вот всероссийское голосование и покажет, какую точку зрения имеют россияне на конституционную реформу. А мнение организации «Голос» в данном случае — это сотая или даже тысячная доля процента», — завершил свой комментарий Андрей Зайцев.

Читайте ранее на эту тему: «Мнимые заслуги и передергивание фактов»: эксперт о петиции «Голоса»