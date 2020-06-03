Берлин, , 13:49 — REGNUM Украинская сторона недовольна скоростью урегулирования конфликта в Донбассе на переговорах в Минске, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщила 3 июня пресс-служба офиса президента Украины.

«Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7», — сказал он.

Ермак пожаловался, что процесс постоянно срывается из-за России, которая якобы обстреливает украинских силовиков.

Глава офиса президента Украины также добавил, что Украине мешает эпидемия коронавируса и невыполнение решений саммита «Нормандской четвёрки» «другой стороной».

Напомним, ранее эксперты отметили несоответствие должности Ермака и той роли, которую он играл в ходе переговоров в Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что «война с Россией» маловероятна, поскольку за годы конфликта в Донбассе ВСУ получили боевой опыт.

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Напомним, украинская пропаганда отказывается признавать гражданский характер войны в Донбассе и обвиняет Россию в некой «агрессии». По этой причине, регулярно появляются странные взаимоисключающие утверждения о том, что в Донбассе вроде как идёт «война с Россией», а вроде как и нет.

Отметим, Украина не выполняет условия Минских соглашений — регулярно ведёт обстрелы Донбасса и не пытается вступить в переговоры с местными властями.