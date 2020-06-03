Москва, , 13:44 — REGNUM Для сдерживания цен на лекарственные препараты депутаты Госдумы предлагают правительству РФ во главе с Михаилом Мишустиным ввести льготное кредитование для производителей препаратов «дешевого» сегмента и обнулить пошлину на ввоз субстанций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Дорожают не только импортные лекарства, но и отечественные, потому что 80% отечественных лекарств изготавливаются из импортных субстанций. В цене дешевых препаратов (до 100 рублей) субстанции составляют до 90%, и это очень серьезная проблема. Поэтому мы предложили ряд мер правительству, в частности предусмотреть и в течение ближайшего месяца принять решение о льготном кредитовании под льготный процент организаций, выпускающих дешевые лекарственные препараты. Во-вторых, ввести нулевую таможенную пошлину на ввоз в Россию фармацевтических субстанций», — сообщил Исаев.

Также парламентарии настаивают на более гибком регулировании цен на лекарства из списка ЖНВЛП.

«Что нас пугает. Некоторые из этих препаратов растут в себестоимости, но цена их зафиксирована. Это может привести к тому, что их производство станет абсолютно не выгодно для производителя, и их просто снимут с производства. Допустить этого, безусловно, нельзя», — сказал депутат.

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