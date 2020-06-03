Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Представители Службы специальных расследований, которая занимается экономическими преступлениями, сегодня, 3 июня, провели выемку документов в Сейме Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи с каким делом связана выемка документов не уточняется, однако накануне в Литве начался громкий коррупционный скандал. Были задержаны глава Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус и глава Ассоциации литовских банков Мантас Залаторюс. Их обвиняют в незаконной лоббистской деятельности и торговлей влиянием.

Предположительно, через литовский парламент они проводили выгодные для банковского сектора законы. У Суткуса найдено 400 тыс. евро, происхождение которых выясняется. Залаторюс сегодня был выпущен на свободу под подписку о невыезде.