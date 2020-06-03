Кигали, , 13:37 — REGNUM МИД Руанды опроверг сообщения о высылке 18 китайских граждан за то, что они якобы заставляли своих служащих работать сверхурочно. Об этом министерство иностранных дел Руанды сообщило в своем официальном аккаунте в Twitter.

В соответствии с сообщением, распространившиеся в соцсетях новости о том, что президент страны Поль Кагаме распорядился о депортации граждан Китая — «фейковые новости».

Граждан страны призвали соблюдать бдительность и «игнорировать» данную информацию.