Уфа, , 13:32 — REGNUM Депутат Александр Дегтев покинет парламент Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутат написал заявление на имя председателя парламента Константина Толкачева, в котором попросил досрочно прекратить его полномочия.

По словам председателя госсобрания Константина Толкачева, представитель «Единой России» Александр Дегтев намерен сдать свой депутатский мандат по собственному желанию. И у него есть на это право.

Константин Толкачев поблагодарил депутата за активную работу и пожелал успехов в работе.

Отмечается, что Александра Дегтева избрали депутатом по Новиковскому одномандатному избирательному округу № 14. А поскольку замещение мандата не предусмотрено, то жители будут выбирать нового депутата.

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