Сеул, , 13:36 — REGNUM Южная Корея делится опытом проведения выборов в период пандемии коронавируса с другими странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной избирательной комиссии.

По их словам, 3 июня представители избирательной комиссии Южной Кореи провели веб-семинар для деть стран Латинской Америки.

Известно, что онлайн-встреча прошла при поддержке Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) и Международного института демократии и содействия выборам (I-IDEA).

В рамках семинара представители Национальной избирательной комиссии поделились с представителями других стран информацией об организации выборов, подсчете голосов, методах набора и подготовке кадров.

Отмечается, что представители избирательной комиссии намерены провести еще 2−4 подобных семинара до июля текущего года.

Напомним, что 29 мая члены комиссии провели видеоконференцию, в рамках которой поделились опытом проведения выборов с США.

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