Москва, , 13:31 — REGNUM Вице-премьер ливийского Правительства национального согласия (ПНС), заместитель главы совета президента Ахмед Майтиг прибыл в российское министерство иностранных дел для проведения переговоров. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что он не стал ввиду предстоящей встречи давать какие-либо комментарии или заявления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ливии противоборствующие стороны конфликта — Ливийская национальная армия (ЛНА) и ПНС — договорились возобновить переговоры о прекращении огня после нескольких недель интенсивных боев вблизи столицы Триполи.

Напомним, после свержения и убийства в 2011 году лидера Ливии Муамара Кадафи в Ливии в настоящее время фактически существует двоевластие: в восточной части страны правит избранный в ходе выборов парламент, который сотрудничает с ЛНА во главе с маршалом Халифой Хафтаром а в западной — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.