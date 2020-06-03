Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас признал, что Литве не удалось убедить Латвию бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС. Именно с этим, по его словам, связан пункт в разрабатываемом соглашении стран Прибалтики о том, что Литва не будет закупать эту электроэнергию, но признаёт право Латвии и Эстонии вести самостоятельную энергетическую политику.

«Моя совесть чиста в этом вопросе, у нас есть проект соглашения, который позволяет обеспечить общую позицию Прибалтийских стран по вопросу импорта электроэнергии из третьих стран. В нем есть все основные положения литовского закона об отказе закупать электроэнергию у Белоруссии после запуска БелАЭС», — сказал Вайчюнас в интервью новостному агентству BNS.

По его словам, сначала планировалось добиться того, чтобы электроэнергия из Белоруссии не попадала во все страны Прибалтики, однако такой вариант «не был приемлем для Латвии».

Как пишет BNS, бывший министр энергетики Арвидас Секмокас заявил, что с запуском БелЭАС Литва запретит торговлю белорусской электроэнергией, однако по сути это не означает, что технически электроэнергия с БелАЭС не будет попадать через Литву в Латвию, а далее на общий рынок ЕС и обратно в Литву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте соглашения Латвия и Эстония принимают позицию Литвы о недопущении электроэнергии с БелАЭС на свою территорию, но при этом Литва принимает и соглашается на допущение такой энергии в Латвию и Эстонию. Именно это стало поводом для критики о том, что власти Литвы не смогли добиться солидарности в вопросе БелАЭС в Прибалтике.