Москва, , 13:20 — REGNUM Никто не стал бы назначать ни дату проведения парада Победы, ни дату голосования по поправкам в Конституцию, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки эпидемии, назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 июня, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

« Назначения дат проведения парада Победы, шествия «Бессмертного полка», голосования по поправкам в Конституцию — всё это сигнализирует о том, что страна и мы все возвращаемся к нормальной жизни.

Разумеется, никто не стал бы назначать ни парад, ни голосование, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки из-за этих мероприятий. Назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль и что люди могут уже начинать постепенно возвращаться к привычным и несколько подзабытым формам жизнедеятельности.