Москва, 3 июня 2020, 13:20 — REGNUM Никто не стал бы назначать ни дату проведения парада Победы, ни дату голосования по поправкам в Конституцию, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки эпидемии, назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 июня, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.
«Коронавирус SARS-CoV-2»
Сигнал о возвращении к нормальной жизни: о назначении даты голосования
«Назначения дат проведения парада Победы, шествия «Бессмертного полка», голосования по поправкам в Конституцию — всё это сигнализирует о том, что страна и мы все возвращаемся к нормальной жизни.
Разумеется, никто не стал бы назначать ни парад, ни голосование, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки из-за этих мероприятий. Назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль и что люди могут уже начинать постепенно возвращаться к привычным и несколько подзабытым формам жизнедеятельности.
Понятно, что будут приняты серьезные меры санитарной безопасности — к примеру, Центральная избирательная комиссия при подготовке голосования относится к этому очень ответственно. Но экспертный консенсус состоит в том, что главная опасность уже миновала и что такие мероприятия уже можно назначать и готовить«, — отметила Анна Фёдорова.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.