Черкесск, , 13:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель управления Федеральной антимонопольной службы. И. о. главы ведомства стал Марат Урусов, сообщили 3 мая в УФАС.

Новый назначенец — человек известный в республике, зарекомендовавший себя как опытный управленец. Он уже успел поработать руководителем трех ведомств — управления минюста РФ, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР.

Марат Урусов — уроженец республики, имеет два высших образования по специальностям «юрист» и «финансы и кредит». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Карачаево-Черкесской Республики».

По данным СМИ, прежний глава антимонопольной службы Амин Уракчиев, возглавлявший управление с 1992 года, может перейти на службу в федеральное ведомство.