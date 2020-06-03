Варшава, , 13:19 — REGNUM Президентские выборы в Польше пройдут в воскресенье, 28 июня. Об этом сегодня, 3 июня, объявила вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Элижбета Витек.

Как сообщает «Польское радио», накануне Сейм Польши принял закон об организации президентских выборов. При этом были учтены некоторые поправки, внесённые на рассмотрении закона в Сенате. В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал закон. Право объявления новой даты выборов предоставлено спикеру Сейма.

Закон предусматривает голосование в традиционной форме — на избирательных участках, а дистанционное голосование (по почте) будет доступно тем гражданам, которые этого пожелают. В число поправок вошли положения, касающиеся голосования граждан Польши, проживающих за границей. Также приняты поправки для облегчения голосования инвалидов, такие как дублирование записей в избирательном бюллетене шрифтом Брайля, или доставка бюллетеней для дистанционного голосования лично в руки, а не в почтовый ящик.

Кроме того, в новый закон вошло положение, наделяющее гмины (муниципалитеты) правом назначения голосования только по почте в случаях, если на территории данной административной единицы отмечено внезапное ухудшение эпидемиологической ситуации. Но сделать это можно не менее, чем за 7 дней до выборов.

Первоначально президентские выборы в Польше были назначены на 10 мая 2020 года. Но контролирующая Сенат проевропейская либеральная оппозиция, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, затянула утверждение нового закона о выборах, и сорвала голосование.