Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился оставить в малообеспеченных и многодетных семьях школьников компьютерную технику, выданную на время дистанционного обучения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, а мы выдали почти четыре тысячи единиц оргтехники, мы оставляем семьям на следующий учебный год», — заявил Дрозденко в ходе осмотра здания новой школы в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания #помогиучиться по сбору компьютеров и планшетов для школьников региона, у которых не было возможности учиться дистанционно, была объявлена в начале апреля. Тогда говорилось, что у 3500 из 178 000 школьников региона нет гаджетов для дистанционного обучения.

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В акции приняли неравнодушные жители региона, а также социально ответственные предприятия и компании. Все собранные к 15 апреля гаджеты были проверены и прошли дезинфекцию, после чего техника была поставлена на баланс в школах и передана нуждающимся семьям.

Губернатор Ленобласти рассчитывает, что с началом нового учебного года эта техника будет использоваться для связи учителей и родителей, доступа к электронным дневникам и электронным домашним заданиям.

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