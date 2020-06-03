Минск, , 13:16 — REGNUM Александр Лукашенко сегодня, 3 июня в узком кругу обсудил поданные ему предложения по новому составу правительства. На совещании в президентской резиденции отсутствовал действующий премьер-министр Сергей Румас.

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На мероприятие были приглашены глава администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь совбеза Андрей Равков, а также председатели Совета Республики (верхняя палата Национального собрания) Наталья Кочанова и Палаты представителей (нижняя палата Национального собрания) Владимир Андрейченко. Как сообщает президентская пресс-служба, участники совещания провели консультации, изучили действующий состав правительства и новые кандидатуры, внесли 2 июня предложения по этому вопросу.

«Речь идет о формировании нового состава правительства, — сказал Лукашенко. — Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

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«И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — отметил Лукашенко.

По его мнению, масштабные изменения в составе правительства нежелательны также ввиду кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии. Он пояснил: «Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать».

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«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Белоруссии. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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