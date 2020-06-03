Москва, , 13:07 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование системы оплаты нотариальных действий, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Предлагается установить более прозрачный порядок формирования оплаты нотариальных действий.

Вместо существующей платы за оказание услуг правового и технического характера предлагается установить «региональный» и «федеральный» тариф. При этом оба тарифа будут составлять Единый нотариальный тариф, который, по мысли авторов, будет обеспечивать экономическую основу частной нотариальной деятельности.

Существующий принцип формирования размеров платы за услуги правового и технического характера предлагается сохранить для формирования «регионального» тарифа, который будет устанавливаться нотариальными палатами субъектов РФ в рамках предельных размеров, установленных Федеральной нотариальной палатой.

Вместе с тем проектом федерального закона предлагается закрепить на уровне федерального законодательства принцип экономической обоснованности предельных размеров «региональных» тарифов, а также предоставить полномочие Министерству юстиции по утверждению формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа.

Кроме того, в обязанности нотариуса предлагается включить совершение таких действий, как правовой анализ представленных документов, проектов документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий документов, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме, и так далее.