Сухум, , 13:19 — REGNUM Общественное объединение «Русская община Абхазии» вышло из Координационного союза организаций российских соотечественников (КСОРС). Это решение 3 июня было принято на заседании правления общины, которое проходило в режиме видеоконференции.

Председатель общественной организации Роман Рязанцев заявил, что «Союз» с августа 2017 года не зарегистрирован в минюсте Абхазии, а его деятельность носит номинальный характер. На основании этого Рязанцев внес предложение о выходе из объединения.

На сайте ОО «Русская община Абхазии» сообщается, что решение о выходе было принято единогласно.

Стоит отметить, что координационные советы российских соотечественников создаются в разных странах мира, где есть объединения выходцев из России. В задачи союзов входит сплочение организаций и популяризация русского языка.