Варшава, , 13:05 — REGNUM Выборы нового президента Польши состоятся 28 июня нынешнего года. Об этом 3 июня рассказала на брифинге спикер сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек.

«Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года», — заявила она и уточнила, что, по ее словам, государственный избирком страны поддержал данный план проведения президентских выборов в Польше.

Также спикер сейма уточнила, что соответствующее решение будет обнародовано официально в ближайшее время.

Кроме этого, известно, что после объявления Витек в стране официально началась выборная кампания главы государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польше не смогли договориться с оппозицией страны о проведении выборов президента 10 мая, так как не успели из-за разногласий подготовиться к их проведению в условиях пандемии коронавируса.