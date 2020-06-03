Тегеран, , 13:10 — REGNUM Американские полицейские, от рук которых погиб афроамериканец Джордж Флойд, действовали так же, как ведут себя Соединенные Штаты Америки по отношению к другим странам. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире иранского телевидения.

По его словам, происходящее сегодня в США лишь являет те реалии, которые скрывались, но ничего нового в ситуации нет. Один полицейский хладнокровно сжал шею чернокожего, из-за чего тот умер, а остальные смотрели на это и ничего не предпринимали.

Такова сущность США, подчеркнул Хаменеи. Также США действовали в отношении Афганистана, Ирака, Сирии и многих других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель афроамериканца Флойда в результате действий полиции привела к массовым протестам и беспорядкам, которые распространились из штата Миннесота на другие города США. В ряде городов объявлен комендантский час, туда введены военные.

Читайте также: США сотрясают расовые волнения и массовые беспорядки — все новости