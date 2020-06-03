Киев, , 13:01 — REGNUM

Министерство иностранных дел Украины в своих заявлениях демонстрирует ущербную логику зависимости, киевским политикам следовало бы попытаться начать мыслить хотя бы немного более самостоятельно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Как сообщалось ранее, Зеленко заявила, что, если Россия получит приглашение на саммит G7, это станет для нее подтверждением верности ее политики и упростит для российской дипломатии «восстановление статуса России как полноправного участника группы и ослабления международной санкционной политики».

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«Рассуждения пресс-секретаря украинского МИД по поводу возможности приглашения президента России на саммит «Группы семи» наглядно демонстрируют внешнеполитическую логику Украины в целом. Уважающие себя державы исходят из того, что их вес в международных делах, отношение к ним в мире является производным от собственной политики, а не от того, присутствуют они в тех или иных международных форматах или не присутствуют. Соответственно, желание видеть их на том или ином форуме рассматривается ими не как знак «поощрения», а как свидетельство интереса к тому, чтобы привлечь их к решению того или иного вопроса международной жизни. У Украины, судя по сказанному, всё наоборот: пригласили тебя, скажем, американцы куда-то, значит, ты всё правильно делаешь; не пригласили — надо политику менять. Ущербная логика зависимости!

России не нужно «восстановление статуса» в «Семёрке». Когда её руководители встречались с лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады, это был формат «Восьмёрки». Трамп же сегодня ведёт речь о другом, о приглашении президента Путина на встречу «Семёрки» среди прочих приглашённых. Я бы очень удивился, если бы наш президент принял такое приглашение в ущерб отношениям с Китаем, другими странами, с которыми наша страна эффективно работает в рамках «Большой двадцатки».

Что же касается западных санкций, то рано или поздно они неизбежно будут отменены, но сроки тут зависят не от благоволения Дональда Трампа или кого-то ещё, а от заинтересованности ключевых стран Запада в российском участии в решении важных для них вопросов, в экономическом сотрудничестве с ней. Чтобы эту заинтересованность формировать, надо такое наше участие свести до минимума и одновременно сохранять в силе отрицательные экономические стимулы в виде наших контрсанкций.