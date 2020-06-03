Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка представит отчёт о своей работе депутатам городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению чиновница рассказала о печатной продукции, выпускаемой мэрией — в частности, о газете «Вечерний Екатеринбург».

По итогу встречи было решено, что Кузёмка позже выступит с отчётом о своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время депутаты вынесут вердикт отчёту мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за 2019 год.

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