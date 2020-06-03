Томск, , 12:52 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 3 июня на учёном совете Томского политехнического университета (ТПУ) представил нового исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Яковлева. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, Яковлев будет руководить вузом в статусе врио с 3 июня до замещения должности ректора в установленном порядке.

«Мы решили, что должности ректора Томского политехнического соответствует первый проректор Андрей Александрович Яковлев. Молодой доктор физико-математических наук, до прихода в ТПУ он больше десяти лет работал в университете и Российской Академии наук», — отметил Сергей Жвачкин.

По его словам, ранее Яковлев также отвечал за инновации в «Роснефти» и «Газпром нефти». Первым проректором НИ ТПУ был назначен в ноябре 2019 года.

Добавим, трудовой договор от 28 октября 2019 года с временно исполняющим обязанности ректора ТПУ Виктором Деминым был расторгнут со 2 июня 2020 года по инициативе работника.

Напомним, томский губернатор Сергей Жвачкин является председателем наблюдательного совета Национального исследовательского Томского политехнического университета.

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