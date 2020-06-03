Москва, , 12:43 — REGNUM Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer Военно-воздушных сил США, вооруженные противокорабельными ракетами AGM-158C, действительно могут создать «серьёзную проблему» для российского флота, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.

«Рассматривая ситуацию в отрыве от глобальной картины, один американский бомбардировщик несет до 24 противокорабельных крылатых ракет, которые могут быть запущены с расстояния до 900 км, что теоретически позволяет поразить одним залпом до трети боевого ордера всего Черноморского флота, даже не заходя в воздушное пространство над Черным морем.

Основная проблема, однако, в другом. США последние пару лет возобновили провокационные действия воздушных сил, с эскалацией вплоть до имитации внезапной неспровоцированной атаки на российские военные объекты.

В частности, последний полет бомбардировщиков В-1В был важен не столько «демонстрацией взаимодействия с союзниками», когда по пути к Черному морю и обратно их сопровождали самолеты всех союзных США стран вплоть до Украины.

Скажем, «сопровождение» украинскими МиГ-29 и румынскими МиГ-21 больше напоминает цирковой номер и скорее сделано для красивой фотосессии — сколько тем, что во время имитации удара по Черноморскому флоту вблизи Крыма работали разведывательные самолеты Poseidon P-8A США и Raytheon Sentinel R1 Великобритании, целью которых было «вскрытие» системы противовоздушной обороны Крыма и ЧФ.

Наряду с аналогичными полетами с имитацией нанесения внезапных ударов в прошлом году в акватории Балтийского моря и неожиданным заходом В-1В Lancer в воздушное пространство над Охотским морем, со всех сторон окруженное территорией РФ, а также с упомянутой в статье сменой концепции «постоянного присутствия» на «динамическое (читайте — непредсказуемое)».

Это означает, что в целом России нужно не только опасаться за Черноморский флот, но быть готовыми к парированию неожиданного, ограниченного и «немотивированного» высокоточного удара конвенциональным оружием по любой цели.

Возможно, именно в ответ на эту постоянную эскалацию 2 июня была оглашена обновленная доктрина РФ в области ядерного сдерживания, ставящая целью развеять иллюзии о возможности подобного «ограниченного применения силы» против нашей страны», — высказал своё мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ США писали, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer Военно-воздушных сил США могут создать «серьёзную проблему» для российского флота.

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