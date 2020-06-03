Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» во время предстоящей предвыборной программы может отказаться от встреч с избирателями в регионах. Об этом 2 июня рассказал журналистам исполнительный секретарь этой партии Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство Black Sea Press.

«Как вы знаете, одной из форм агитации, например, является организация региональных встреч. От этого, наверное, «Грузинская мечта» откажется, потому что концентрация 20 или 50 тысяч людей в одном месте является риском», — сказал Кобахидзе. Он призвал отказаться от такого вида агитации остальные политические объединения.

Секретарь партии также рассказал, что списки кандидатов по мажоритарным округам «Грузинская мечта» планирует опубликовать в первой половине июня, а партийный список кандидатов в парламент — в сентябре.

Стоит отметить, что парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября. Предвыборная кампания стартует в начале сентября.

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