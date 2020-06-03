Варшава, , 12:39 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведённого польским институтом социальных исследований IBRiS, смена кандидата от проевропейской либеральной оппозиционной «Гражданской коалиции» дала положительный эффект.

Если бы выборы состоялись сейчас, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали бы 41% опрошенных, за кандидата от «Гражданской коалиции» президента (мэра) Варшавы Рафала Тшасковского свои голоса отдали бы 26,1% респондентов, на третьем месте — журналист Шимон Холовня с 12%.

За кандидата от коалиции Польской народной партии и правого движения Kukiz'15 Владислава Косняка-Камыша высказались 7,1% респондентов, Кшиштоф Босак из «Конфедерации Свободы и Независимости» может рассчитывать на 6,5%, а кандидат от левых Роберт Бедронь — 2,3%. Ещё 5% опрошенных не определились с ответом.

Как поясняет «Польское радио», опрос проводился по телефону 29−30 мая 2020 года по выборке 1100 человек.

По результатам другого опроса, проведённого социологической службой Kantar Polska, за действующего президента готовы проголосовать только 39% респондентов, Рафал Тшасковский набрал 18% голосов, на третьем месте Шимон Холовня с 15%. Кшиштоф Босак получил 8%, Владислав Косиняк-Камыш — 3%, Роберт Бедронь — 2%, Марек Якубяк — 2%.

Президентские выборы в Польше были назначены на 10 мая 2020 года. Но проевропейская либеральная оппозиция, пользуясь большинством в Сенате и эпидемией коронавируса, добилась переноса выборов на более поздний срок. Точные сроки голосования пока неизвестны.

Соцопрос, проведённый институтом IBRiS сразу после 10 мая показал, что кандидат от «Гражданской коалиции» вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска набрала бы на выборах менее 5% голосов. После этого либеральная оппозиция провела замену своего кандидата.