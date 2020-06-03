Москва, , 12:39 — REGNUM В «Единой России» настаивают на упрощении процедуры торговли для рыболовов-любителей.

Упростить процедуры торговли следует и для любителей-рыболовов, заявил член Совфеда Андрей Тручак. Для этого понадобятся изменения в закон «О любительском рыболовстве», добавил он.

В регионах также требуются комплексные меры: нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках, сказал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росрыболовство разрабатывает законопроект, согласно которому предлагается закрепить понятие «продукция любительского рыболовства» и определить перечень товаров, которые рыбак может продавать самостоятельно.

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