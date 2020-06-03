Луганск, 3 июня 2020, 12:40 — REGNUM Народный совет Луганской Народной Республики признал русский язык единственным государственным языком на территории ЛНР. Об этом написал 3 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в своём telegram-канале.
Ранее данное решение одобрил профильный комитет парламента.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 года русский язык стал единственным государственным в ДНР.
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