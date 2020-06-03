Берлин, , 12:39 — REGNUM С критикой угроз президента США Дональда Трампа развернуть армейские подразделения для подавления волны протестов в стране выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Соответствующее мнение он высказал 3 июня в интервью изданию Spiegel.

«Вместо того, чтобы лить масло в огонь, мы должны искать примирения. Вместо того, чтобы сеять между нами раздор, мы должны сотрудничать вместе против радикальных экстремистов», — заявил Маас.

При этом он отметил, что в сложившейся в США ситуации представители Демпартии страны не должны даже своей риторикой способствовать усилению эскалации, и указал, что несправедливость, проявленная в одном месте, несет угрозу справедливости в любом другом.

«COVID-19 угрожает не только жизням, здоровью и благополучию, но и в целом самым слабым. Вирус также питает расизм и антисемитизм по всему миру», — также отметил глава МИД ФРГ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп дал настоятельную рекомендацию каждому из губернаторов штатов США для разворачивания Нацгвардии страны в необходимом количестве и уточнил, что в случае, если какой-либо штат или город не будет предпринимать действия для защиты жизни и имущества граждан, он развернет для этого ВС США.