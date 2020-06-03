Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Сеул возьмёт на себя расходы по оплате труда южнокорейских сотрудников военных баз США в Южной Корее, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства обороны США.

По их словам, до конца текущего года власти страны выделит на оплату труда 4000 человек $200 млн.

Напомним, что с 1 апреля часть южнокорейских специалистов, работающих на военных базах США в Южной Корее, были отправлены в неоплачиваемый отпуск в связи с тем, сто Сеул и Вашингтон не смогли достигнуть договорённостей относительно совместных оборонных расходов.

Ранее южнокорейская сторона отдельно поднимала вопрос о заработной плате южнокорейских сотрудников, однако Вашингтон ответил отказом, придерживаясь позиции комплексного обсуждения всех вопросов.