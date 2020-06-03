Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Военная авиационная техника пролетела над Вашингтоном вечером 1 июня в качестве «демонстрации силы» на фоне массовых протестов, связанных с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Распоряжение о полётах отдал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники агентства не уточнили, сколько единиц техники и какого вида участвовали в полётах. В соцсетях появились снимки и видеозаписи с вертолётами, которые пролетали на небольшой высоте над зданиями и зависали над группами людей во время комендантского часа.

Сообщается также, что 2 июня около 700 военных были переброшены на две военные базы под Вашингтоном, а ещё 1400 военнослужащих могут быть мобилизованы в течение часа. Эту миссию назвали «Операция Фемида», добавили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конца мая в штате Миннесота 46-летний Джордж Флойд умер после того, как во время задержания ему на шею коленом надавил полицейский. Происшествие стало причиной массовых протестов, переросших в беспорядки.

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