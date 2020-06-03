Киев, 3 июня 2020, 12:05 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) — одна из самых неудачных, заявил экономист Алексей Кущ 3 июня в комментарии изданию «Экономические новости».
По его словам, произошло обесценивание формата сотрудничества Украины с МВФ. На это, с одной стороны, повлиял мировой кризис, а с другой — слабость украинской экономики и политическая нестабильность.
Кущ добавил, что Украина не воспользовалась возможностью взять у МВФ «антикоронавирусный» кредит в размере $1,5−2 млрд, поскольку сотрудничество с фондом превратили в фактор внутренней политики.
Экономист пояснил, что речь идёт о принятии закона о рынке земли.
Кущ добавил, что сотрудничество Украины с МВФ ведёт к утрате субъектности страны, причём чем дальше — тем дешевле обходится международным кредиторам покупка украинской независимости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ поддерживает планы правительства Украины, предусматривающие изменение тарифов на газ и электричество.
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