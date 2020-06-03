Киев, , 12:05 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) — одна из самых неудачных, заявил экономист Алексей Кущ 3 июня в комментарии изданию «Экономические новости».

По его словам, произошло обесценивание формата сотрудничества Украины с МВФ. На это, с одной стороны, повлиял мировой кризис, а с другой — слабость украинской экономики и политическая нестабильность.

«Трудно было ожидать иных результатов, если в стране за время переговоров с МВФ сменилось три министра финансов и два правительства. Понятно, что такой калейдоскоп чиновников вызывает у МВФ ощущение недоговороспособности страны в отношении взятых на себя обязательств», — рассказал эксперт.

Кущ добавил, что Украина не воспользовалась возможностью взять у МВФ «антикоронавирусный» кредит в размере $1,5−2 млрд, поскольку сотрудничество с фондом превратили в фактор внутренней политики.

«Сотрудничество с МВФ стало использоваться как инструмент политики для того, чтобы дать ощущение финансово-бюджетной катастрофы, нагнать экзистенциальный ужас на избирателей и, под прикрытием этой «дымовой завесы», протолкнуть через парламент несколько законопроектов, которые в обычном формате было бы очень трудно принять», — подчеркнул он.

Экономист пояснил, что речь идёт о принятии закона о рынке земли.

Кущ добавил, что сотрудничество Украины с МВФ ведёт к утрате субъектности страны, причём чем дальше — тем дешевле обходится международным кредиторам покупка украинской независимости.

«Если раньше за утрату субъектности нам давали $17 млрд., то сейчас дают пять… В следующей программе с МВФ требования будут еще жёстче и касаться уже они будут базовых национальных активов. А сумма будет исчисляться, например, в два миллиарда долларов. То есть атомизация и примитивизация сотрудничества и как результат утрата субъектности страны», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ поддерживает планы правительства Украины, предусматривающие изменение тарифов на газ и электричество.

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