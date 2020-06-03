Москва, , 11:49 — REGNUM Если власти РФ действительно проверят, насколько распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которые он отдавал во время пандемии, соответствовали букве закона, то это будет позитивным явлением. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

«В Москве очень высок уровень недовольства указами мэра. Множество юристов считают, что многие из распоряжений московских властей фактически противоречат законодательству. Если правительство России проверит все эти указы Собянина на законность, то это будет позитивным явлением, — сказал Федоров. — Такие решения принимаются через политическую волю. Видимо, «наверху» по этому вопросу был достигнут консенсус. Собянин — непростая фигура, очень тяжеловесная, и никто без соответствующей отмашки самостоятельно не стал бы начинать проверку законности его действий. Я думаю, что здесь есть чёткий сигнал Собянину, что федеральный центр недоволен его политикой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нормативные акты, принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, пройдут проверку нескольких ведомств.