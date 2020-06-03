Пекин, , 11:48 — REGNUM Сообщения о том, что Китай в начале пандемии коронавируса скрывал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом 3 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Я не знаю, откуда эти так называемые внутренние источники. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности», — сказал он.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на внутренние источники сообщило, что ВОЗ в самом начале пандемии якобы столкнулась с трудностями при получении информации о COVID-19 от Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США активно продвигают версию о том, что это Китай виноват в распространении коронавируса, так как слишком долго скрывал информацию о нем и предоставлял недостоверные сведения. В США хотят заставить Китай «заплатить» за тот ущерб, что пандемия коронавируса принесла мировой экономике.

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