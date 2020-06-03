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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ

Товарищ Верховный Главнокомандующий, 26 мая с. г. Вами отдан приказ о начале подготовки к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России — Москве и других.

Поддерживаем это решение и выбор даты проведения парада — 24 июня, в день, когда в 1945 году, в Москве, столице нашей Родины, состоялся легендарный исторический парад победителей.

В ходе парада 1945 года вслед за полками фронтов и флотов ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов-победителей, которые волокли по земле 200 знамён разгромленных немецко-фашистских войск. Эти знамёна под дробь барабанов были брошены к подножию Мавзолея В.И. Ленина.

Военные парады на Красной площади уже в Российской Федерации в честь Великой Победы в целом повторяли порядок проведения и антураж того исторического парада. За одним важным исключением. Оно имеет своё значение и для поколения победителей, и для поколений наследников Великой Победы, и для тех, кто так и не смог пройти победным строем, строем Бессмертного полка по брусчатке Красной площади.

Мы говорим о драпировке Мавзолея В.И. Ленина, исторического места нашей Родины, в том числе времен Великой Отечественной войны. От стен Мавзолея уходили в бессмертие участники Парада 7 ноября 1941 года, мимо Мавзолея проходили воины-победители в июне 1945 года.

Зная Вашу заботу об исторической правде и памяти, в том числе семейное, личное отношение к событиям Великой Отечественной войны, принципы, которые Вы исповедуете, — исторической преемственности, необходимости объединения граждан и соотечественников вокруг истории Отечества, уважительного отношения к предшественникам и эпохе СССР, гордости за Победу в Великой Отечественной войне — обращаемся к Вам, как к Верховному Главнокомандующему, с предложением не драпировать Мавзолей В.И. Ленина к 24 июня с. г., провести военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в условиях, максимально соответствующих исторической обстановке легендарного парада победителей 24 июня 1945 года.

Уверены, наш народ с пониманием и одобрением воспринял бы и принятие Вами рапорта министра обороны о готовности к параду и прохождению войск и боевой техники торжественным маршем на гранитной трибуне Мавзолея, как это происходило 24 июня 1945 года.

Соучредители и участники Межрегионального общественного движения (МОД) в защиту территориальной целостности России «Русские Курилы»

ВАХРИН Сергей Иванович — член Союза писателей России, член Союза кинематографистов России

ГОРЯЧКИН Владимир Ильич — почетный гражданин города-Героя Мурманска, бывший мэр города-Героя Мурманска

ГУЛЯЕВ Филипп Сивирьянович — капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда

ДЕМУРИН Михаил Васильевич — ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса

ЗИЛАНОВ Вячеслав Константинович — профессор, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области

ЗИМОНИН Вячеслав Петрович — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии военных наук РФ

ИБРАГИМОВ Александр Гарунович — ветеран ВС СССР, член Союза писателей России, кандидат филологических наук

КАШИН Борис Сергеевич — академик РАН

КИКНАДЗЕ Владимир Георгиевич — доктор исторических наук, полковник, главный редактор сетевого издания «Наука. Общество. Оборона»

КИРЕЕВ Николай Родионович — ветеран боевых действий и военной службы ВС СССР

КОЧЕВ Владимир Александрович — доктор юридических наук, профессор, г. Пермь

КОШКИН Анатолий Аркадьевич — председатель МОД в защиту территориальной целостности России «Русские Курилы», доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM

КРУПНОВ Юрий Васильевич — председатель Движения развития, действительный государственный советник 3 класса

ЛУПАЧЕВ Владимир Петрович — капитан дальнего плавания, член Вологодского Союза писателей, член РГО

ЛУШНИКОВ Валерий Федорович — ветеран ВС СССР

НАЗАРЕВСКИЙ Алексей Николаевич — ветеран ВС СССР, президент Клуба товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии

ПАВЛЕНКО Владимир Борисович — доктор политических наук, полковник запаса, политический обозреватель ИА REGNUM

ПЛОТНИКОВ Алексей Юрьевич — доктор исторических наук, профессор, член Ассоциации историков Второй мировой войны, эксперт РВИО

ПОНОМАРЁВ Сергей Алексеевич — действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Общероссийского движения поддержки флота

РАШЕВ Алексей Егорович — капитан дальнего плавания, ветеран Архангельского тралового флота

СКУРЛАТОВ Валерий Иванович — кандидат исторических наук, редактор информационно-репутационного Интернет-портала Панлог

СОРОКИН Сергей Владимирович — почетный гражданин города-Героя Мурманска, заслуженный работник культуры России