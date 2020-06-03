Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Петербургский парламент 3 июня принял поправку губернатора Александра Беглова к «коронавирусной» корректировке бюджета 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Была также поддержана коллективная поправка фракции «Единой России».

Губернатор Беглов предложил увеличить дефицит городского бюджета, который и так удвоили до 104 млрд рублей, еще на 7 млрд — до 111 млрд рублей.

Согласно поправке градоначальника, доходы в 2020 году должны составить 573,8 млрд, расходы — 685 млрд рублей. Из федерального центра поступит 3,9 млрд рублей.

Предполагается, что большая часть из 7,8 млрд рублей, на которые вырастут расходы, пойдет на социальные нужды: 1,9 млрд рублей — на лекарства льготникам, 1,6 млрд рублей — на субсидии поставщикам соцуслуг. Восстанавливается финансирование частных учреждений образования, чего требовали оппозиционные депутаты. В прежнем варианте корректировки оно было почти полностью урезано, что оставляло без денег школы, где учатся дети-инвалиды и с особенностями развития.

На 4,8 млрд рублей губернатор урезает расходы, которые собирались вложить в уставной капитал ГУП «Петербургский метрополитен».

Единороссы Заксобрания своей поправкой предложили направить комитету по здравоохранению — 677 млн, комитету по культуре — 101 млн, комитету по образованию — 76 млн рублей.

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