Киев, , 11:40 — REGNUM На Украине происходит подъём антисемитизма, заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион 3 июня в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Украине следует прописать в законодательстве чёткое определение понятия «антисемитизм». В качестве такового может быть использовано определение, созданное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

«Если следовать определению IHRA, то да: у вас есть подъём антисемитизма на Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом на Украине, — это антисемитизм, это ненормальная вещь… если вы переписываете историю — это антисемитизм. Если люди пишут оскорбления в синагоге — это антисемитизм», — рассказал посол.

Он также отметил, что полиция должна адекватно реагировать на проявления антисемитизма:

«Если рядом с Майданом продаются почтовые открытки с нацистской символикой, не нужно, чтобы кто-то шёл и жаловался. Полиция должна сама автоматически приходить туда и разбираться с этим как с проявлением антисемитизма», — добавил Лион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковске был уволен Глава департамента стратегических расследований полиции Михаил Банк. Поводом стало его скандальное предложение провести «перепись евреев» области.

Читайте также: На Украине уволили полицейского за «перепись евреев»