Киев, 3 июня 2020, 11:40 — REGNUM На Украине происходит подъём антисемитизма, заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион 3 июня в интервью «РБК-Украина».
По его словам, Украине следует прописать в законодательстве чёткое определение понятия «антисемитизм». В качестве такового может быть использовано определение, созданное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).
Он также отметил, что полиция должна адекватно реагировать на проявления антисемитизма:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковске был уволен Глава департамента стратегических расследований полиции Михаил Банк. Поводом стало его скандальное предложение провести «перепись евреев» области.
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