Пекин, , 11:38 — REGNUM Официальный Пекин выражает свою поддержку усилиям РФ, прилагаемым ею для обеспечения своей национальной безопасности. Об этом 3 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, давая официальный комментарий по поводу утверждения президентом России Владимиром Путиным государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности» , — сказал официальный представитель, отметив, что власти Китая обратили внимание на данное событие.

Также он указал, что в КНР готовы к взаимным действиям с Москвой в вопросах обеспечения всеобщей безопасности. Кроме этого, Лицзянь отметил, что в настоящее время складывается сложная ситуация, осложняемая односторонними действиями отдельных стран.

«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», — заявил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, в которых подтверждается, что российская политика в данном направлении носит оборонительный характер и одним из её главных принципов является соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями.