Хартум, , 11:29 — REGNUM В Судане к присяге приведен новый министр обороны, им стал 62-летний генерал в отставке Яссин Ибрагим. Об этом 3 июня сообщают местные СМИ.

Его предшественник Джамаль Омар скончался в марте 2020 года от «неизвестной болезни», во время своего визита в Южный Судан.

«Мы будем работать бок о бок, чтобы сделать все возможное для достижения целей, обозначенных в конституционной декларации», — отметил Ибрагим во время принесения присяги.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Омар аль-Башир. После чего власть в стране захватили военные.