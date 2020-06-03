Москва, , 11:19 — REGNUM Решения, которые принимали власти Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса, вызвали негодование населения, и теперь правительство РФ пытается успокоить жителей столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что нормативные акты, принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, пройдут проверку нескольких ведомств.

«Я считаю, что этим давно пора заняться, потому что действия мэра Москвы, кроме всего прочего, были потом скопированы остальными регионами, и в том числе государством в целом, — сказал Делягин. — При этом, как я понимаю, эти решения не проходили экспертизу Минюста и производили впечатление прямой незаконности. Режим повышенной готовности полностью освобождает государство от любых обязанностей перед населением и бизнесом, жизнь которых этот режим разрушает. Режим повышенной готовности — это промежуточный режим. Это режим, который не может длиться долго. Но людям запретили жить, а бизнесу запретили работать».

Как полагает Делягин, теперь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, видимо, хочет успокоить население.

«Однако весьма вероятно, что это подготовка к тому, чтобы правила Собянина, очищенные от откровенных глупостей, были распространены на всю территорию страны», — добавил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

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