Москва, 3 июня 2020, 11:19 — REGNUM Решения, которые принимали власти Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса, вызвали негодование населения, и теперь правительство РФ пытается успокоить жителей столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что нормативные акты, принятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, пройдут проверку нескольких ведомств.
Как полагает Делягин, теперь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, видимо, хочет успокоить население.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
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